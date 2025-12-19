Στην Αγία Γαλήνη συγκεντρώθηκαν οι 545 παράνομοι μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, δείτε φωτογραφίες
Από εκεί μεταφέρονται στο Ρέθυμνο ώστε να γίνει η καταγραφή τους, είχαν εντοπιστεί στοιβαγμένοι σε αλιευτικό σκάφος
Στην Αγία Γαλήνη συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι 545 συνολικά παράνομοι μετανάστες που διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου σήμερα τα ξημερώματα.
Στις φωτογραφίες εμφανίζονται εκατοντάδες άνθρωποι να περιμένουν να τρέξουν οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να μεταφερθούν στο Ρέθυμνο και από εκεί στις δομές τις ενδοχώρας.
Σύμφωνα με το rethnea.gr, οι παράνομοι μετανάστες ξεκίνησαν σταδιακά από το πρωί να μεταφέρονται από την Αγία Γαλήνη στο κτήριο της Κιτρένωσης στο Ρέθυμνο.
Στο κτίριο βρέθηκαν συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου της πολιτικής προστασίας δήμου και αντιπεριφέρειας Ρεθύμνης σε μια προσπάθεια να καθαρίσουν και κατά κάποιοι τρόπο να ευπρεπίσουν τον εγκαταλελειμμένο χώρο. Στο σημείο βρίσκονται και Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι μετανάστες κατέφτασαν με λεωφορεία του ΚΤΕΛ και τη σίτιση τους αναλαμβάνει για αρχή ο δήμος Αγίου Βασιλείου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο δήμαρχος Ρεθύμνου είναι σε επικοινωνία με τον υπουργό μετανάστευσης και ασύλου Θ. Πλεύρη ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι μέχρι την Κυριακή ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος θα παραλάβει πάνω από 400 και οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν με τα πλοία της γραμμής.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία.
Λίγες ώρες αργότερα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τον απολογισμό να κάνει λόγο για 545 παράνομους μετανάστες που διασώθηκαν 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.
