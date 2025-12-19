Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε την κλοπή δύο μηχανών - Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι
Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε την κλοπή δύο μηχανών - Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι

Οι ανήλικοι είναι 15 και 16 ετών

Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε την κλοπή δύο μηχανών - Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι
Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Πέμπτης (19/12) στο Κερατσίνι, τρεις ανήλικοι 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., κινούμενος στην περιοχή και ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, εντόπισε και έπιασε επ’ αυτοφώρω τους ανήλικους τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δύο δίκυκλα.

Άμεσα επενέβη και αφού ακινητοποίησε τους δράστες, στη συνέχεια με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
