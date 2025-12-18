Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Στο ΟΑΚΑ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ, δείτε φωτογραφίες
Η πρέσβης των ΗΠΑ βρέθηκε για πρώτη φορά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, για να παρακολουθήσει αγώνα των πρασίνων
Στις κερκίδες του κλειστού του ΟΑΚΑ βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ για τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας.
Η πρέσβης των ΗΠΑ συνοδευόταν από τον γιο της και άλλα άτομα της παρέας της, που συνηθίζουν να την συνοδεύουν στις εξόδους της, ενώ δεν κάθισε στα επίσημα, αλλά σε θέσεις διπλά στο παρκέ.
Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε για πρώτη φορά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων από την ημέρα που έφτασε στη χώρα μας, ενώ δείχνει να αγαπά το άθλημα του μπάσκετ, καθώς έχει ήδη παρακολουθήσει αγώνες του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
