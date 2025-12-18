Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Τζόκερ 18/12/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 18/12/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 1, 12, 14, 15, 17 και Τζόκερ ο αριθμός 2.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ταυτόχρονα, ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
