Τζόκερ 18/12/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 18/12/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 1, 12, 14, 15, 17 και Τζόκερ ο αριθμός 2.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ταυτόχρονα, ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
