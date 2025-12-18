Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Ιβάν Σαββίδης προς τους εργαζόμενους του OPEN: Δεν πουλάω, αντέχουμε τα χτυπήματα και δεν τα έχω πει ακόμα όλα στην Ελλάδα
Μηνύματα για το μέλλον του OPEN, τη στάση του απέναντι στις πιέσεις που αφορούν το λιμάνι Θεσσαλονίκης και τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τη συνέχιση της παρουσίας του στην Ελλάδα, έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης
Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας προς τους εργαζόμενους του OPEN ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη πώλησης ή αποχώρησής του από τον τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρθηκε σε πιέσεις και συγκρούσεις που αφορούν το λιμάνι Θεσσαλονίκης και τον ΠΑΟΚ, ενώ έκλεισε με τη φράση «δεν τα έχω πει ακόμα όλα στην Ελλάδα», στέλνοντας μήνυμα συνέχειας και παρουσίας.
Αρχικά στην τοποθέτησή του, ο Ιβάν Σαββίδης ευχαρίστησε τους εργαζόμενους, λέγοντας «Μ’ αρέσει ο χαρακτήρας και ο υψηλός επαγγελματισμός τον οποίο επιδεικνύετε και εκτιμώ το ότι ζείτε με μία σωστή αντίληψη της επαγγελματικής ηθικής. Με αξίες και υψηλό επαγγελματισμό, και συνεχίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο, θα φτάσουμε στην επιτυχία».
Αναφερόμενος στα σενάρια που κατά καιρούς διακινούνται για το μέλλον του τηλεοπτικού σταθμού, δήλωσε: «Έχω τονίσει αρκετές φορές ότι αν σκεφτόμουν να πουλήσω ή να κάνω στην άκρη ή να τα παρατήσω, θα είμαι πάντα τίμιος απέναντί σας και οι πρώτοι στους οποίους θα το έλεγα θα ήσασταν εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε, λοιπόν, με βεβαιότητα να θεωρείτε ότι δεν το έχω καν στο μυαλό μου.
Εμείς θα κινηθούμε ως ένα απολύτως ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δικαίως κατέκτησε το δικαίωμα να θεωρείται το πιο επαγγελματικό και το πιο περιζήτητο στον ενημερωτικό τομέα. Σήμερα, όποιος θέλει να λάβει σωστές και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη γεωπολιτική, στην οικονομία, πατάει το κουμπί του OPEN».
Πρόσθεσε ότι στόχος του ήταν το κανάλι να αποτελεί μέσο εμπιστοσύνης και υψηλού επαγγελματισμού από την πλευρά της δημοσιογραφικής ηθικής, επισημαίνοντας: «Πάντα ήθελα αυτό το κανάλι να είναι ένα κανάλι εμπιστοσύνης, ένα ανοιχτό κανάλι ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας προς τον κόσμο και υψηλού επαγγελματισμού από την άποψη της δημοσιογραφικής ηθικής. Έχετε ήδη δείξει τον δικό σας επαγγελματισμό που είναι υψηλού επιπέδου και θέλω να σας ευχαριστήσω».
Ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε επίσης σε ενέργειες που, όπως είπε, στρέφονταν εναντίον του. «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπήρξαν κάποιες ενέργειες ανθρώπων οι οποίες δεν είχαν νόημα και μάλιστα ήταν και αναποτελεσματικές. Ανθρώπων που μέρα νύχτα προσπαθούν να εξωθήσουν τον Σαββίδη εκτός Ελλάδος», σημείωσε, προσθέτοντας: «Θα το πω για μία ακόμη φορά, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν ζουν γονατιστοί και πεθαίνουν όρθιοι».
Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι η στάση των εργαζομένων και η αντιμετώπιση των δυσκολιών έχουν γίνει αντιληπτές και από όσους, όπως είπε, ανέμεναν την κατάρρευση του σταθμού:«Η δική σας ικανότητα και ο τρόπος με τον οποίο ξεπερνάτε τις δυσκολίες έχουν αναγνωριστεί από αυτούς που κάθε μέρα περίμεναν την ταφή του OPEN. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την έννοια ότι αυτοί απογοητεύτηκαν. Αποδείχθηκαν υπερβολικά μυωπικοί»
Παράλληλα, έκανε αναφορά σε πιέσεις και συγκρούσεις στο λιμάνι και στο ποδόσφαιρο, σημειώνοντας ότι «στις προσπάθειες να επιβάλουν κάποιες άλλες απόψεις στο λιμάνι Θεσσαλονίκης αποδείξαμε ότι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίζουμε χτυπήματα», προσθέτοντας ότι «η προσπάθεια να υπάρξει προς τον ΠΑΟΚ μία αντιμετώπιση μειωτική είχε την ίδια κατάληξη».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε: «Η δική μου συμπεριφορά είναι ανθρώπου ο οποίος δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: περιμένετε. Δεν τα έχω πει ακόμα όλα στην Ελλάδα».
Οι πιέσεις, το λιμάνι Θεσσαλονίκης και ο ΠΑΟΚ
