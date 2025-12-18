Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Σοβαρό τροχαίο στην Παιανία: Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δείτε βίντεο
Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος μεταξύ δύο οχημάτων
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην Παιανία, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.
Το συμβάν έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσίαζε αιμορραγία. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία.
Ο ασθενής διακομίζεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Από το τροχαίο αναφέρθηκε ακόμη ένας ελαφρά τραυματίας, στον οποίο παρασχέθηκε φροντίδα.
