Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τσακώνουν επ' αυτοφώρω «πορτοφολά» στην Κυψέλη, δείτε βίντεο

Η Uber δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, είναι τρόπος ζωής που εξελίσσεται μαζί μας, σε κάθε ηλικία, κάθε στιγμή, για κάθε ανάγκη. Δεν μιλάμε απλά για νέες υπηρεσίες, αλλά για διευκολύνσεις που απελευθερώνουν χρόνο.