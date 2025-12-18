Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τσακώνουν επ' αυτοφώρω «πορτοφολά» στην Κυψέλη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Σύλληψη Κλοπή Κοκαΐνη

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τσακώνουν επ' αυτοφώρω «πορτοφολά» στην Κυψέλη, δείτε βίντεο

Ο αλλοδαπός δράστης άρπαξε το πορτοφόλι ηλικιωμένης και επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τσακώνουν επ' αυτοφώρω «πορτοφολά» στην Κυψέλη, δείτε βίντεο
Κώστας Στάμου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Χειροπέδες πέρασαν νωρίτερα οι Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε έναν αλλοδαπό ο οποίος πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κλέβει το πορτοφόλι μιας ηλικιωμένης την ώρα που περίμενε σε στάση λεωφορείου, στην περιοχή της Κυψέλης.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν ο θρασύτατος «ποντικός» πλησίασε το θύμα του που βρισκόταν μπροστά από τη στάση, επί της οδού Κυψέλης, και μέσα σε ανύποπτο χρόνο της άρπαξε το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη:



Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβη και άρχισε να φωνάζει ενώ ο νεαρός αλλοδαπός έτρεξε προς την οδό Ζακύνθου.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει επέτρεψε προς την οδό Κυψέλης όπου, όμως, για κακή του τύχη τον περίμεναν Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έκαναν περιπολία στην περιοχή.

Οι Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες ενώ πάνω του βρήκαν το κλεμμένο πορτοφόλι.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr από τη στιγμή της σύλληψης του «πορτοφολά» φαίνονται οι άνδρες της ΔΙΑΣ να τον κρατούν με δεμένα τα χέρια και στη συνέχεια να τον βάζουν στο περιπολικό προκειμένου να οδηγηθεί στο Τμήμα Ασφαλείας της Κυψέλης.
Κώστας Στάμου
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Uber: Μία εφαρμογή για όλους και όλες

Η Uber δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, είναι τρόπος ζωής που εξελίσσεται μαζί μας, σε κάθε ηλικία, κάθε στιγμή, για κάθε ανάγκη. Δεν μιλάμε απλά για νέες υπηρεσίες, αλλά για διευκολύνσεις που απελευθερώνουν χρόνο.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης