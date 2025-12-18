Η φυσική δροσιά της μαστίχας στο κέντρο του τραπεζιού
Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τσακώνουν επ' αυτοφώρω «πορτοφολά» στην Κυψέλη, δείτε βίντεο
Ο αλλοδαπός δράστης άρπαξε το πορτοφόλι ηλικιωμένης και επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω
Χειροπέδες πέρασαν νωρίτερα οι Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε έναν αλλοδαπό ο οποίος πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κλέβει το πορτοφόλι μιας ηλικιωμένης την ώρα που περίμενε σε στάση λεωφορείου, στην περιοχή της Κυψέλης.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν ο θρασύτατος «ποντικός» πλησίασε το θύμα του που βρισκόταν μπροστά από τη στάση, επί της οδού Κυψέλης, και μέσα σε ανύποπτο χρόνο της άρπαξε το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα.
Δείτε βίντεο από τη σύλληψη:
Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβη και άρχισε να φωνάζει ενώ ο νεαρός αλλοδαπός έτρεξε προς την οδό Ζακύνθου.
Στην προσπάθειά του να διαφύγει επέτρεψε προς την οδό Κυψέλης όπου, όμως, για κακή του τύχη τον περίμεναν Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έκαναν περιπολία στην περιοχή.
Οι Αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες ενώ πάνω του βρήκαν το κλεμμένο πορτοφόλι.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr από τη στιγμή της σύλληψης του «πορτοφολά» φαίνονται οι άνδρες της ΔΙΑΣ να τον κρατούν με δεμένα τα χέρια και στη συνέχεια να τον βάζουν στο περιπολικό προκειμένου να οδηγηθεί στο Τμήμα Ασφαλείας της Κυψέλης.
