Το protothema μέσα στις τελετές των Illuminati στην Αθήνα: Πολιτικοί, ρουσφέτια και οι απαράβατοι κανόνες της αδελφότητας
Για πρώτη φορά, μέσω του ΘΕΜΑ Uncut τηλεοπτική κάμερα καταγράφει εικόνες μέσα στο ίδιο το κτίριο όπου πραγματοποιούνται οι τελετές της αδελφότητας
Για χρόνια, οι Illuminati κινούνταν στο όριο ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα. Φήμες, θεωρίες, ψίθυροι και αποσπασματικές μαρτυρίες συνέθεταν ένα σκοτεινό παζλ, χωρίς ποτέ να φωτίζεται το εσωτερικό του. Μέχρι σήμερα.
Στη νέα εκπομπή του ΘΕΜΑ UNCUT με τον Φρίξο Δρακοντίδη «Οι Τελετές των Illuminati στην Αθήνα», η έρευνα περνά σε άλλο επίπεδο.
Για πρώτη φορά, τηλεοπτική κάμερα καταγράφει εικόνες μέσα στο ίδιο το κτίριο όπου πραγματοποιούνται οι τελετές της αδελφότητας. Έναν χώρο που παρέμενε απολύτως απροσπέλαστος, ακόμα και για όσους γνώριζαν την ύπαρξή του.
Η εκπομπή δεν αναπαράγει θεωρίες συνωμοσίας ούτε ανακυκλώνει φήμες. Αντίθετα, επιχειρεί να απαντήσει με τεκμήρια και εικόνα σε ερωτήματα που για δεκαετίες προκαλούν αμηχανία.
Ποιοι συμμετέχουν, πώς οργανώνονται οι τελετές, ποια σύμβολα κυριαρχούν και ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της αδελφότητας στη σύγχρονη κοινωνία.
Με μαρτυρίες ειδικών, ιστορική τεκμηρίωση και αποκλειστικά πλάνα, ο θεατής καλείται να δει όσα μέχρι σήμερα περιγράφονταν μόνο ψιθυριστά.
Αν νομίζατε ότι τα ξέρατε όλα αυτά, η συγκεκριμένη εκπομπή θα σας αναγκάσει να ξανασκεφτείτε.
