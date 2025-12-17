Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή των 42 κατηγορουμένων όπως και πρωτοδίκως ζήτησε η εισαγγελέας
Η δίκη θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με αγορεύσεις συνηγόρων και στη συνέχεια το δικαστήριο θα προχωρήσει σε διάσκεψη για να εκδώσει την απόφασή του

Βασιλική Κόκκαλη
«Καταπέλτης» ήταν σήμερα για τους 42 κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (δεύτερος βαθμός) της Αθήνας που δικάζει την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες διεξοδικής αγόρευσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η κυρία Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορούμενων της υπόθεσης, όπως και πρωτόδικα.

Συγκεκριμένα η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι για αδικήματα που αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, και κατά περίπτωση για σειρά άλλων βαρύτατων κατηγοριών που αφορούν στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων.

Η εισαγγελέας πριν καταλήξει στο «δια ταύτα» της πρότασής της είχε περιγράψει διεξοδικά στο δικαστήριο το ρόλο κάθε πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, κάνοντας χρήση δηλώσεων και ενεργειών τους και απορρίπτοντας κάθε υπερασπιστικό ισχυρισμό τους.

Για τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ενδεικτικά η κυρία Στεφανάτου ανέφερε: «Ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής. Διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του. Τα λεγόμενά του είχαν δύο όψεις. Όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί. Δια της βίας ήθελαν να υποκαταστήσουν το κράτος με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών. Έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμα και πολιτικά πρόσωπα όπως τον δήμαρχο Γιώργου Καμίνη».

Ολοκληρώνοντας την αγόρευση η εισαγγελέας είπε για τους κατηγορούμενους: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, που στα νιάτα του η Δημοκρατία του φέρθηκε με επιείκεια, ότι η Δημοκρατία που γεννήθηκε εδώ μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».

Η δίκη θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με αγορεύσεις συνηγόρων και στη συνέχεια το δικαστήριο θα προχωρήσει σε διάσκεψη για να εκδώσει την απόφασή του.
