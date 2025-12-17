Ξεκινούν οι εργασίες στην πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού Μοναστηράκι
ΕΛΛΑΔΑ
Μοναστηράκι Ανακαίνιση Σιδηροδομικός σταθμός

Το νεοκλασικό κτίριο εισόδου στον σταθμό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και είναι ένας από τους παλαιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς

Ανανεωμένη εικόνα θα αποκτήσει τους επόμενους μήνες ο σταθμός του Μετρό στο Μοναστηράκι, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, ξεκινούν οι τεχνικές παρεμβάσεις στην πρόσοψη του κτιρίου του σταθμού επί της πλατείας Μοναστηρακίου.

Το νεοκλασικό κτίριο εισόδου στον σταθμό έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και έχει μεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, καθώς είναι ένας από τους παλαιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1895, το 2003 έγιναν έργα εκσυγχρονισμού και ταυτόχρονα εγκαινιάστηκε ο σταθμός που εξυπηρετεί τη Γραμμή 3 του Μετρό.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν να κάνουν με τη συντήρηση και επισκευή των ξύλινων θυρών που βρίσκονται στις 3 κύριες όψεις του κτιρίου, οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν υποστεί φθορές. Οι 15 συνολικά θύρες εισόδου είναι πανομοιότυπες, χαρακτηριστικό της νεοκλασικής τυπολογίας, με τοξωτό φεγγίτη και κατασκευασμένες από φυσική ξυλεία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και μεγάλης κλίμακας εργασίες χρωματισμού σε όλη την πρόσοψη, ενώ θα αποκατασταθούν και οι γύψινες ταινίες (μπορντούρες).

Οι παρεμβάσεις στον σταθμό θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό την επίβλεψή της.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 169.850 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και ο ανάδοχος «FTF ΑΝΩΝΥMΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει τη συμβατική υποχρέωση να το ολοκληρώσει εντός 6 μηνών.

«Την ίδια ώρα, τον ερχόμενο Ιανουάριο η ΣΤΑ.ΣΥ θα έχει στα χέρια της τη μελέτη, που θα αποτυπώσει την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού Μοναστηράκι της Γραμμής 1 (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσει τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία» αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.
