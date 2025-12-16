Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Βανδάλισαν το Λύκειο Χερσονήσου στην Κρήτη: Έσπασαν τζάμια και πόρτες, δείτε φωτογραφίες
Εκτεταμένες φθορές καταγράφηκαν, επίσης, στις τουαλέτες και σε αίθουσες διδασκαλίας
Στόχος αγνώστων που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές έγινε το Λύκειο Χερσονήσου στην Κρήτη.
Οι ζημιές διαπιστώθηκαν το πρωί της Τρίτης με το άνοιγμα του σχολείου.
Όπως διαπιστώθηκε οι άγνωστοι δράστες είχαν σπάσει τζαμαρίες και παράθυρα, καταφέρνοντας να εισβάλουν στα γραφεία των καθηγητών και της διευθύντριας.
Εκτεταμένες φθορές καταγράφηκαν, επίσης, και στις τουαλέτες και σε αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς, όμως, σύμφωνα με το neakriti.gr, να διαπιστωθούν κλοπές.
Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία ενώ μαθητές και καθηγητές του λυκείου ενημερώθηκαν ότι σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, τόσο για να διευκολυνθεί το έργο των Αρχών όσο και για λόγους ασφάλειας, καθώς σε πολλά σημεία υπάρχουν επικίνδυνα θραύσματα γυαλιών.
Δείτε φωτογραφίες από τους βανδαλισμούς:
