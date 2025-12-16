Υπαινικτική ανάρτηση του Πλακιά για το «Οξυγόνο» λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Καρυστιανού για νέο κόμμα
Υπαινικτική ανάρτηση του Πλακιά για το «Οξυγόνο» λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Καρυστιανού για νέο κόμμα
Η αναφορά στο σύνθημα για τα Τέμπη και οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος
Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, επέλεξε να τοποθετηθεί έμμεσα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικής της δραστηριοποίησης.
Στο μήνυμά του, έκανε αναφορά στο σύνθημα που κυριάρχησε μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!!».
Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, όπου η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην πρώτη γραμμή μιας πολιτικής πρωτοβουλίας, εφόσον αυτή προκύψει μέσα από οργανωμένο κοινωνικό κίνημα.
«Εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρία Καρυστιανού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κοινωνική αντίδραση που έχει αναπτυχθεί μετά την τραγωδία να λάβει και κομματική μορφή. «Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως», δήλωσε.
Οι τοποθετήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη δημόσια και ενδεχομένως πολιτική έκφραση των οικογενειών των θυμάτων, στον απόηχο της τραγωδίας που συγκλόνισε τη χώρα.
