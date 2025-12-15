Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίζει το Χωριό των Μαγεμένων στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφία
Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίζει το Χωριό των Μαγεμένων στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφία

Το δέντρο, ύψους περίπου 12 μέτρων, προερχόμενο από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο και είναι ορατό σχεδόν από ολόκληρη την περιοχή της Αριστοτέλους

Με πλούσια εδέσματα, ζεστό κρασί και ζεστασιά στις καρδιές των παρευρισκομένων πραγματοποιήθηκε η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου που στολίζει το «Χωριό των Μαγεμένων».

Το δέντρο, ύψους περίπου 12 μέτρων, προερχόμενο από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο και είναι ορατό σχεδόν από ολόκληρη την περιοχή της Αριστοτέλους.

Το εορταστικό σκηνικό συμπλήρωσαν χορευτικά συγκροτήματα από περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και το γνωστό μουσικό σχήμα των Χάλκινων της Γουμένισσας.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χωριό των Μαγεμένων», που διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υποδέχεται μικρούς και μεγάλους καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινές 12:00–23:00, ενώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και αργίες 10:00–23:00.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν άκρως εορταστικό χώρο, όπου λειτουργεί χριστουγεννιάτικη αγορά, και να απολαύσουν γεύσεις και προϊόντα κάθε είδους. Ο Άη Βασίλης, το Λούνα Πάρκ με καρουζέλ, τρενάκι, παγοδρόμιο, συγκρουόμενα και πλήθος παιχνιδιών, καθώς και ξωτικά, καλικάντζαροι και πολλές ακόμα εκπλήξεις, περιμένουν τους επισκέπτες με χαρά. Το face painting, καθώς και πολλές ακόμη δραστηριότητες, υπόσχονται να χαρίσουν χαμόγελα και μοναδικές στιγμές σε όλους.

Το «Χωριό των Μαγεμένων» επιστρέφει για να δώσει χρώμα, ζωντάνια και εορταστικό παλμό στην πόλη, μετατρέποντας το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε σημείο συνάντησης για όλη την οικογένεια. Είναι κάλεσμα γιορτής και συμμετοχής, αναδεικνύει το πνεύμα των Χριστουγέννων και ενώνει μικρούς και μεγάλους σε μια κοινή εμπειρία χαράς.
