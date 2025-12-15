Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίζει το Χωριό των Μαγεμένων στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφία

Το δέντρο, ύψους περίπου 12 μέτρων, προερχόμενο από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο και είναι ορατό σχεδόν από ολόκληρη την περιοχή της Αριστοτέλους