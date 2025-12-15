Απεργία αύριο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι κατεβαίνουν σε συγκεντρώσεις - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ



Οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της ΑΔΕΔΥ



Τι ισχύει με τα Μέσα Μεταφοράς

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησηςΟι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών.Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» που τονίζει ότι «εργαζόμενοι αγρότες και όλος ο λαός ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φοροληστείας και του πολέμου! Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία».Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία και πώς. Το ενδεχόμενο απεργίας στα μέσα μεταφοράς παραμένει ανοιχτό.Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκήρυξαν στάση εργασίας την Τετάρτη (17/12) από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα Λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.