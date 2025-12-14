Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στη Δυτική Αχαΐα: Έρευνα για τα αίτια θανάτου
Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στη Δυτική Αχαΐα: Έρευνα για τα αίτια θανάτου
Πρόκειται για 70χρονο Γεωργιανό που σύμφωνα με τις Αρχές φέρει χτυπήματα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου, ενός άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.
Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.
Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα