Τραγική εξέλιξη, πέθανε ο ασθενής που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό στο νοσοκομείο του Αιγίου

Ο 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του, ενώ οι συγγενείς ζητούν ευθύνες από τον γιατρό που τον είχε εξετάσει και του χορήγησε εξιτήριο την Παρασκευή

Σοκαριστική εξέλιξη είχε το επεισόδιο που σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στο Νοσοκομείο Αιγίου, όταν ένας 44χρονος ασθενής - μποξέρ γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε στο γιατρό και στη συνέχεια αποχώρησε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα της Κυριακής, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το pelop.gr, συγγενικά του πρόσωπα τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του.

Νωρίτερα, η μητέρα του είχε καλέσει το «166», αναφέροντας ότι ο γιος της είναι αναίσθητος. Παρά τη γρήγορη κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

Συγγενείς του εκλιπόντος παρέμειναν για ώρες έξω από το νοσοκομείο, εκφράζοντας την οργή τους και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του γιατρού που τον είχε εξετάσει το βράδυ της Παρασκευής και του είχε χορηγήσει εξιτήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πλήρης εικόνα της κατάστασής του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η περιγραφή του γιατρού για τον άγριο ξυλοδαρμό από ασθενή στο νοσοκομείο Αιγίου

Ο γιατρός, το θύμα της επίθεσης, μιλώντας στο MEGA εξηγεί ότι δεν τον γνώριζε ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε το θύμα της επίθεσης.

Κλείσιμο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο ασθενής που γρονθοκόπησε τον γιατρό είναι μποξέρ και γυμναστής. Όπως αποκαλύπτει το ίδιο το θύμα της επίθεσης, ο δράστης πριν του ορμήσει, ο λόγος ήταν ασήμαντος έως ανύπαρκτος.

«Μου ήρθε κοντά, έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε "ρε γιατρέ" μου λέει "δεν μου αρέσει μούρη σου" έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει "δεν μ’αρέσει η μούρη σου"».

Τον έδερνε επί 20 λεπτά 

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω από κει για τέτοια κατάσταση μιλάω. "Άνθρωπε μου δεν σου έχω κάνει τίποτα" να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. «Δεν ξέρω πως να αμυνθώ», του εξήγησα. "Άσε μωρέ, δεν μ’αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς" μου λέει».

Επί σχεδόν μισή ώρα ο γιατρός δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».

Γνώριμος στις Αρχές ο μποξέρ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μποξέρ, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση, έχει εκτίσει και στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.

«Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε πιει, πρέπει να είχε ναρκωτικά, έχει προβλήματα. Παραβατικός είναι. Κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο έχει σίγουρα. Μα αυτόν μου έχουν πει κάποιοι νοσηλευτές ότι κάποια κυρία την έπιασε από τον λαιμό , μια νοσηλεύτρια. Κάπου είχε βγάλει όπλο, γι’ αυτό δεν ήρθε η ασφάλεια. Αυτά ξέρω», είπε επίσης το θύμα της επίθεσης.
