Αίγιο: Ασθενής-μποξέρ γρονθοκόπησε ορθοπεδικό σε νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο: Ασθενής-μποξέρ γρονθοκόπησε ορθοπεδικό σε νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο, όταν ένας 44χρονος ασθενής - μποξέρ γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την ώρα που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο 44χρονος, γνωστός στις τοπικές αρχές, φέρεται να γρονθοκόπησε τον γιατρό στο πρόσωπο και στο σώμα. Μάλιστα, από τις γροθιές ο γιατρός έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του.

Ο δράστης διέφυγε πριν φτάσουν οι αρχές, ενώ ο ορθοπεδικός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το νοσοκομείο προτίθεται να υποβάλει μήνυση, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 44χρονου στο πλαίσιο αυτοφώρου, με σχηματισμό δικογραφίας για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου καταδικάζει το συγκεκριμένο περιστατικό βίας κατά του ορθοπεδικού, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου:

«Ο Ιατρικός σύλλογος Αιγίου καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βίας κατά συναδέλφου ιατρού ορθοπεδικού, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.

Δυστυχώς, τα περιστατικά βίας κατά υγειονομικού προσωπικού έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με θύματα τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά εν τέλει και το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κλείσιμο
Η βία στα νοσοκομεία αποσπά το υγειονομικό προσωπικό από την άσκηση των καθηκόντων του και καλλιεργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας τόσο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και στους ασθενείς που προσέρχονται στο ΕΣΥ για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος στέκεται στο πλευρό του συναδέλφου που δέχτηκε σωματική βία κατά την ώρα που επιτελούσε το καθήκον του και καταδικάζει όσους ασκούν βία, σωματική ή λεκτική, σε λειτουργούς της Υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όντας υποαμειβόμενοι και καταθέτοντας την ψυχή τους στο λειτούργημά τους».
