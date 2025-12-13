«Από τον Αύγουστο του 2024 το διαβολικό σχέδιο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα, ο ανιψιός του είχε έπαρση» λέει η ανιψιά του 68χρονου
«Από τον Αύγουστο του 2024 το διαβολικό σχέδιο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα, ο ανιψιός του είχε έπαρση» λέει η ανιψιά του 68χρονου

Καταγγέλλει τη μητέρα του ότι «μας έλεγε με τον γιο της να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να "παγώσει" η υπόθεση»

«Από τον Αύγουστο του 2024 το διαβολικό σχέδιο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα, ο ανιψιός του είχε έπαρση» λέει η ανιψιά του 68χρονου
«Καταπέλτης» για τον 33χρονο ανιψιό του Κώστα Τομαρά που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, τη μητέρα του αλλά και τον επιχειρηματία που συνελήφθη μαζί του, ήταν η ανιψιά του αδικοχαμένου 68χρονου.

Μιλώντας στον Alpha έκανε λόγο για «διαβολικό σχέδιο» που κατά την ίδια «δεν ήταν τους τελευταίους 2 μήνες αλλά είχε οργανωθεί από όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024».

Περιγράφοντας τον 33χρονο, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί τη Δευτέρα, είπε ότι «είχε έπαρση, ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μας είχε πει "θέλω να φύγετε" ενώ τρέμοντας μου έλεγε "πώς με βλέπεις;" και τότε κατάλαβα ότι ήταν μπλεγμένος».



Σύμφωνα με την ίδια, το 68χρονο θύμα «είχε πει δύο φορές στον επιχειρηματία να φύγει μακριά του» εκφράζοντας την απορία της «γιατί είχε επαφή στο κινητό "θειούλης"».

Όσον αφορά τη μητέρα του 33χρονου, η ανιψιά του Κωνσταντίου Τομαρά περιγράφει ότι της είχε απαγορεύσει να μπαίνει στο κάμπινγκ τα τελευταία 5 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα αυτή «μας έλεγε με τον γιο της να μην βγαίνουμε στα κανάλια και να "παγώσει" η υπόθεση».

Κατά την ανιψιά του 68χρονου, η μητέρα του 33χρονου που έχει συλληφθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, προσπάθησε, επίσης, «δύο φορές να ενοχοποιήσει τον γιο μου για να βγούμε από τη διαθήκη και για να απομονώσει τον θείο».
