Στην Καλαμάτα η απολογία του ανιψιού και του επιχειρηματία για τη δολοφονία στη Φοινικούντα: Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους
Νωρίτερα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος τους - Μέχρι στιγμής αρνούνται την εμπλοκή τους στη δολοφονία του 68χρονου Κώστα Τομαρά
Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας, που διεξάγει την έρευνα, προκειμένου να απολογηθούν εκεί θα οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες - ανιψιός και επιχειρηματίας - για τη δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του που έγινε στις αρχές Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.
Οι δύο τους μεταφέρθηκαν νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης στα δικαστήρια Ευελπίδων όπου εκτελέστηκαν τα εντάλματα για τη σύλληψή τους. Μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων, ο ανιψιός του 69χρονου και ο επιχειρηματίας μεταφέρθηκαν στο Μεταγωγών οπού θα κρατούνται μέχρι να αποφασιστεί πότε θα γίνει η μεταγωγή τους στην Καλαμάτα
Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας άνδρας, φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό για ταξίδι αναψυχής. Ο εν λόγω εμπλεκόμενος κατηγορείται για συνέργεια, ενώ οι δύο πρώτοι για ηθική αυτουργία.
Η στιγμή που φεύγουν από τη ΓΑΔΑ και οδηγούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων:
Μέχρι και αυτή τη στιγμή, τόσο ο ανιψιός του θύματος όσο και ο επιχειρηματίας φίλος του αρνούνται την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
«Αρνείται τις κατηγορίες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού Γιάννης Βέρρας.
Πάντως (και σε αντίθεση με τα λεγόμενά τους) τα ίδια άτομα, εκτός από τη δολοφονία, φέρονται να εμπλέκονται -ως ηθικοί αυτουργοί- και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου.
Τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών εκδόθηκαν μετά από επισταμένη έρευνα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Μέσα από καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων, την ανάλυση των διαθηκών του θύματος αλλά και τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν πριν και μετά το έγκλημα κατάφερε να συλλέξει στοιχεία που «έδειξαν» την εμπλοκή των τριών αυτών προσώπων.
Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, πέρα από το ότι υπήρξε εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ήταν και το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.
Όπως είχε καταθέσει ο ανιψιός, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μέσω της συντρόφου του, ήταν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι που ήταν στο παρελθόν εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας.
«Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον Γ. (τον πρώην εργοδότη του κατηγορουμένου), μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του.
