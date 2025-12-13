Τραγωδία στην Κύπρο: Αυτοκτόνησε 23χρονος κατάδικος, τον χρησιμοποιούσαν ως σκλάβο οι «βαρόνοι» της φυλακής

Η αυτοκτονία έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ευρωπαϊκής έκθεσης, στην οποία καταγράφεται ότι «ισχυρές ομάδες» κρατουμένων λειτουργούν ως κέντρα εξουσίας μέσα στη φυλακή





Σοκ έχει προκαλέσει η αυτοκτονία 23χρονου αλλοδαπού κατάδικου, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου (13/12) εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 6:45 συγκρατούμενός του ειδοποίησε δεσμοφύλακα ότι «δεν ανέπνεε» και επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, για να ερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός οδηγήθηκε στην αυτοχειρία.Όπως αναφέρουν πληροφορίες του protothema.gr, ο νεαρός είχε μετατραπεί σε «» άλλων ισχυρών καταδίκων, πλένοντας ρούχα, καθαρίζοντας θαλάμους και εξυπηρετώντας τους, υπό καθεστώς πίεσης που πιθανότατα δεν άντεξε.Η αυτοκτονία έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της(CPT), αποτέλεσμα αιφνιδιαστικής επίσκεψης από τη 1η ως τις 4 Απριλίου 2025 σε Φυλακές και κρατητήρια.Στην έκθεση καταγράφεται ότιΤο σημερινό περιστατικό ακολουθεί τη δολοφονία κρατουμένου που καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στην πτέρυγα 4 , μετά από συμπλοκή εντός κελιού, υπόθεση για την οποία κατηγορείται 30χρονος Ελληνοκύπριος κατάδικος.Στο ίδιο περιβάλλον έντασης, πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα σημειώθηκε και απόπειρα άλλη αυτοκτονίας στην πτέρυγα 9, ενώ οι έρευνες για το σημερινό συμβάν βρίσκονται σε εξέλιξη.Η εικόνα αποσύνθεσης επιβαρύνεται από τη διαρκή αστάθεια στη διοίκηση.Τα τελευταία τρία χρόνια αλλεπάλληλες αλλαγές στην ηγεσία του σωφρονιστικού ιδρύματος, με προσωρινές τοποθετήσεις και παραιτήσεις, ενώ την περασμένη εβδομάδα ανέλαβε καθήκοντα νέα αναπληρώτρια διευθύντρια, παρά το ότι εναντίον έχουν γίνεικατά της προηγούμενης διεύθυνσης.Την ίδια ώρα, οι δεσμοφύλακες προειδοποιούν δημοσίως γιααποδίδοντας μέρος του προβλήματος και στην υποστελέχωση, με αναλογία που, όπως αναφέρεται, προσεγγίζει έναν δεσμοφύλακα για 60 έως 70 κρατουμένους.Στον πυρήνα της σημερινής κρίσης παραμένει και το θεσμικό τραύμα της υπόθεσης που οδήγησε εκτός Διεύθυνσης τις Άννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου.Οι δύο γυναίκες είχαν καταγγείλει ότι ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας επικοινωνούσε με βαρυποινίτη ζητώντας υλικό που θα τις «έκαιγε», υπόθεση για την οποία ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής φέρεται να κατέγραψε πιθανά ποινικά αδικήματα, ωστόσο η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησε σε δίωξη επικαλούμενη «δημόσιο συμφέρον».

Ο αξιωματικός, της αστυνομίας που είχε καταγγελθεί, όχι μόνο δεν βρέθηκε στο εδώλιο, αλλά προήχθη και σήμερα υπηρετεί σε κορυφαία θέση στην Αστυνομία.



Βίντεο, διαρροές και η αίσθηση «ανεξέλεγκτου» Μέσα σε αυτό το κλίμα, συνεχίζονται οι αναφορές για διαρροές οπτικοακουστικού υλικού από το εσωτερικό του σωφρονιστικού ιδρύματος, ενώ προηγούμενα περιστατικά, όπως ο καταγγελλόμενος βιασμός κρατουμένου που φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο, έχουν ήδη ενισχύσει την αίσθηση ότι οι Κεντρικές Φυλακές λειτουργούν με κανόνες που δεν γράφονται σε κανένα βιβλίο νόμων.



Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν «χρειάζονται αλλαγές». Το ερώτημα είναι ποιος έχει την ευθύνη να τις επιβάλει, με ποιο σχέδιο και σε ποιο χρονοδιάγραμμα, πριν το επόμενο τηλεφώνημα από πτέρυγα ή κελί μετατραπεί ξανά σε είδηση αίματος.