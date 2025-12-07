Φόνος κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Φυλακές Κρατούμενος Φόνος

Φόνος κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου

Πρόκειται για 35χρονο αλλοδαπό που δέχτηκε άγρια επίθεση από άλλους τρεις κρατούμενους

Φόνος κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου
Μανώλης Καλατζής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από βίαιο επεισόδιο στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου, στην πτέρυγα 4.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 35χρονος Αιγύπτιος κρατούμενος δέχθηκε την Κυριακή άγρια επίθεση εντός της πτέρυγας και μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η υπόθεση διερευνάται ως φόνος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον χτύπησαν τρεις άλλοι κατάδικοι για λόγους που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Το θύμα εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για τον φόνο της συντρόφου του πριν λίγα χρόνια.

Ήδη η Αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν καταθέσεις από κρατουμένους και δεσμοφύλακες, ενώ αναμένεται αξιολόγηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Την ίδια ώρα, τίθενται σοβαρά ερωτήματα, καθώς όπως καταγγέλλεται, είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις και περιστατικά στην πτέρυγα 4, χωρίς να ληφθούν επαρκή μέτρα για να αποτραπεί μια θανατηφόρα κατάληξη.



Μανώλης Καλατζής
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης