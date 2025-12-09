Νεκρός ο οδηγός νταλίκας που ανετράπη στην Άρτα, βίντεο
Για τον απεγκλωβισμό του 52χρονου χρειάστηκε γερανοφόρο όχημα και η συνδρομή της ΕΜΑΚ
Την τελευταία του πνοή άφησε ο 52χρονος οδηγός της νταλίκας που ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδό, κοντά στα Σκαμνιά Άρτας.
Το φορτηγό μετέφερε λάδια και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής ο απεγκλωβισμός του οδηγού δεν ήταν εφικτός και στον τόπο του συμβάντος χρειάστηκε να μεταβεί γερανοφόρο για να επαναφέρει σε ορθή θέση το βαρύ όχημα για να ακολουθήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.
Με χρήση διασωστικής σειράς η 5η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε τον 52χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός που κατευθυνόταν στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής του, μπήκε στον παράδρομο λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Ιόνια Οδό.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.
