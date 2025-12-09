Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ανατροπή φορτηγού στην Άρτα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός
Το φορτηγό μετέφερε λάδια
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, κοντά στα Σκαμνιά Άρτας.
Φορτηγό που μετέφερε λάδια ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από την Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, τα οποία επιχειρούν, με τη συνδρομή της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.
