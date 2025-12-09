Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος
ΕΛΛΑΔΑ
Εκκλησία της Κρήτης Οικουμενικό Πατριαρχείο

Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος

Ο κ. Ειρηναίος είχε τοποθετηθεί στη Μητρόπολη Μοσχονησίων με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου – Συνοδική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο

Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος
Βασιλική Χρυσοστομίδου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης κ. Ειρηναίος από τη Μητρόπολη Μοσχονησίων, στην οποία είχε τοποθετηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η απόφαση έγινε γνωστή κατά την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνοδικής σύσκεψης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, με κεντρικό θέμα τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Ως συνέπεια της παραίτησης του κ.Ειρηναίου, ελήφθη ομόφωνα η απόφαση να μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο συνοδική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σητείας και Ιεραπέτρας κ. Κύριλλο και τον κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, Άρχοντα Πρωτέδικτο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Η ανακοίνωση

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2025, σέ Σύσκεψη, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, προκειμένου νά συζητηθεῖ τό θέμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων.

Κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εἰρηναῖος ὑπέβαλε τήν παραίτησή του.

Κατόπιν τούτων ὁμόφωνα ἀποφασίσθηκε νά μεταβεῖ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Συνοδική Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εὐγένιο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο καί τόν κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, Ἄρχοντα Πρωτέκδικο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά νά συναντηθεῖ μέ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο.

Βασιλική Χρυσοστομίδου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης