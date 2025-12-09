Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ο κ. Ειρηναίος είχε τοποθετηθεί στη Μητρόπολη Μοσχονησίων με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου – Συνοδική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης κ. Ειρηναίος από τη Μητρόπολη Μοσχονησίων, στην οποία είχε τοποθετηθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Η απόφαση έγινε γνωστή κατά την έναρξη των εργασιών της σημερινής συνοδικής σύσκεψης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, με κεντρικό θέμα τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.
Ως συνέπεια της παραίτησης του κ.Ειρηναίου, ελήφθη ομόφωνα η απόφαση να μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο συνοδική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σητείας και Ιεραπέτρας κ. Κύριλλο και τον κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, Άρχοντα Πρωτέδικτο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.
Η ανακοίνωσηἩ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2025, σέ Σύσκεψη, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν Μελῶν Αὐτῆς, προκειμένου νά συζητηθεῖ τό θέμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων.
Κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εἰρηναῖος ὑπέβαλε τήν παραίτησή του.
Κατόπιν τούτων ὁμόφωνα ἀποφασίσθηκε νά μεταβεῖ στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Συνοδική Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελούμενη ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εὐγένιο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο καί τόν κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, Ἄρχοντα Πρωτέκδικο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιά νά συναντηθεῖ μέ τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο.
