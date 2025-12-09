Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 2χρονο Λίο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ στη Ζάκυνθο
Η  εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα

Την Τετάρτη, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το μόλις δύο ετών παιδί,  το έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση στην Ζάκυνθο.

Το πίτμπουλ μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει  σε όλο του το σώμα.  Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, ωστόσο το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.
