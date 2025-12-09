Τα βίντεο με τις πόζες με μαχαίρι και την προκλητική ομολογία στο TikTok ενός εκ των δραστών της επίθεσης στον 14χρονο στον Χολαργό
Τα βίντεο με τις πόζες με μαχαίρι και την προκλητική ομολογία στο TikTok ενός εκ των δραστών της επίθεσης στον 14χρονο στον Χολαργό
Παραδέχεται ότι κατάφεραν τρεις μαχαιριές στον έφηβο «και όχι 7-8 που λένε τα κανάλια» - Πώς του έστησαν την παγίδα με δόλωμα μία κοπέλα - «Ήταν μέσα στα αίματα και κρατούσε την κοιλιά του», λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον 14χρονο
Μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στον 14χρονο και στους δύο νεαρούς από το Κερατσίνι ήταν η αφορμή της παρ' ολίγον δολοφονικής επίθεσης με θύμα τον ανήλικο το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στον Χολαργό.
Το θύμα έχει κατονομάσει στις Αρχές τους δράστες της επίθεσης οι οποίοι όχι μόνο είναι γνωστοί του αλλά δεν δίστασαν να ανεβάσουν και φωτογραφίες με τα μαχαίρια καμαρώνοντας για το «κατόρθωμά» τους.
Σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok ο ένας εκ των δύο δραστών, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, φαίνεται να ποζάρει πάνω σε ένα ασημί ΙΧ κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της παρ' ολίγο δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 14χρονου.
Δείτε βίντεο:
Παράλληλα, στο βίντεο ακούγονται οι στίχοι ενός τραγουδιού οι οποίοι λένε «δεν ξεχνάω για όλα αυτά που είπες, στο ορκίζομαι στη μάνα μου θα σου ανοίξουμε τρύπες...».
Πώς του έστησαν παγίδα
Οι δύο δράστες είχαν βάλει στο «μάτι» τον 14χρονο και του έστησαν παγίδα με τη βοήθεια μιας φίλης τους η οποία λειτούργησε ως «δόλωμα» προκειμένου να τον προσεγγίσουν. Η κοπέλα μιλούσε με το θύμα μέσω του Instagram και αφού του συστήθηκε ως 20χρονη που θέλει να τον γνωρίσει του έκλεισε ραντεβού για το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στον Χολαργό.
Ο 14χρονος πήγε στο σημείο αλλά η νεαρή δεν ήταν μόνη της. Μαζί ήταν μια φίλη της και οι δύο νεαροί τους οποίους το θύμα αναγνώρισε καθώς είχαν συγκρουστεί πριν από καιρό. Ακολούθησε ένας άγριος καβγάς στα σκαλάκια ενός σχολείου της περιοχής και αφού ο 14χρονος δέχθηκε τις μαχαιριές από τους δύο νεαρούς έτρεξε αιμόφυρτος σε ένα καφέ ζητώντας βοήθεια.
«Τον είδα να βγαίνει από το καφενείο και να μπαίνει στο ΕΚΑΒ. Είχε πολλά αίματα και τον είδα να κρατά την κοιλιά του. Δεξιά στην κοιλιά. Τον χτύπησαν στο Γυμνάσιο εδώ πάνω. Ήταν δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Το παιδί πήγε κατευθείαν στο καφενείο μετά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Ήρθαν και οι γονείς του και μπήκαν στο ασθενοφόρο», λέει στο protothema.gr ένας αυτόπτης μάρτυρας της αιματηρής επίθεσης.
Προκλητική ομολογία στο TikTok
Ο ίδιος νεαρός σε άλλο βίντεο ομολογεί προκλητικά ότι αυτός είναι ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης και κατηγορεί τα Μέσα ότι μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες, λέγοντας πως οι μαχαιριές που δέχθηκε ο 14χρονος δεν ήταν 6-7-8, αλλά τρεις. «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα παραπάνω» λέει συμπληυρώνοντας πως «το κάναμε γιατί απειλήθηκε η οικογένειά μας, το σπίτι μας».
Μάλιστα λέει, «ναι, έχω ποινικό παρελθόν» υποστηρίζοντας, όμως, ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».
Δείτε βίντεο την ομολογία του:
Το θύμα έχει κατονομάσει στις Αρχές τους δράστες της επίθεσης οι οποίοι όχι μόνο είναι γνωστοί του αλλά δεν δίστασαν να ανεβάσουν και φωτογραφίες με τα μαχαίρια καμαρώνοντας για το «κατόρθωμά» τους.
Σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok ο ένας εκ των δύο δραστών, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, φαίνεται να ποζάρει πάνω σε ένα ασημί ΙΧ κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της παρ' ολίγο δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 14χρονου.
Δείτε βίντεο:
Παράλληλα, στο βίντεο ακούγονται οι στίχοι ενός τραγουδιού οι οποίοι λένε «δεν ξεχνάω για όλα αυτά που είπες, στο ορκίζομαι στη μάνα μου θα σου ανοίξουμε τρύπες...».
Πώς του έστησαν παγίδα
Οι δύο δράστες είχαν βάλει στο «μάτι» τον 14χρονο και του έστησαν παγίδα με τη βοήθεια μιας φίλης τους η οποία λειτούργησε ως «δόλωμα» προκειμένου να τον προσεγγίσουν. Η κοπέλα μιλούσε με το θύμα μέσω του Instagram και αφού του συστήθηκε ως 20χρονη που θέλει να τον γνωρίσει του έκλεισε ραντεβού για το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στον Χολαργό.
Ο 14χρονος πήγε στο σημείο αλλά η νεαρή δεν ήταν μόνη της. Μαζί ήταν μια φίλη της και οι δύο νεαροί τους οποίους το θύμα αναγνώρισε καθώς είχαν συγκρουστεί πριν από καιρό. Ακολούθησε ένας άγριος καβγάς στα σκαλάκια ενός σχολείου της περιοχής και αφού ο 14χρονος δέχθηκε τις μαχαιριές από τους δύο νεαρούς έτρεξε αιμόφυρτος σε ένα καφέ ζητώντας βοήθεια.
«Τον είδα να βγαίνει από το καφενείο και να μπαίνει στο ΕΚΑΒ. Είχε πολλά αίματα και τον είδα να κρατά την κοιλιά του. Δεξιά στην κοιλιά. Τον χτύπησαν στο Γυμνάσιο εδώ πάνω. Ήταν δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Το παιδί πήγε κατευθείαν στο καφενείο μετά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Ήρθαν και οι γονείς του και μπήκαν στο ασθενοφόρο», λέει στο protothema.gr ένας αυτόπτης μάρτυρας της αιματηρής επίθεσης.
Προκλητική ομολογία στο TikTok
Ο ίδιος νεαρός σε άλλο βίντεο ομολογεί προκλητικά ότι αυτός είναι ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης και κατηγορεί τα Μέσα ότι μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες, λέγοντας πως οι μαχαιριές που δέχθηκε ο 14χρονος δεν ήταν 6-7-8, αλλά τρεις. «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα παραπάνω» λέει συμπληυρώνοντας πως «το κάναμε γιατί απειλήθηκε η οικογένειά μας, το σπίτι μας».
Μάλιστα λέει, «ναι, έχω ποινικό παρελθόν» υποστηρίζοντας, όμως, ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».
Δείτε βίντεο την ομολογία του:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα