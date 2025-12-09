Τα βίντεο με τις πόζες με μαχαίρι και την προκλητική ομολογία στο TikTok ενός εκ των δραστών της επίθεσης στον 14χρονο στον Χολαργό

Ο ίδιος νεαρός σε άλλο βίντεο ομολογεί προκλητικά ότι αυτός είναι ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης και κατηγορεί τα Μέσα ότι μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες, λέγοντας πως οι μαχαιριές που δέχθηκε ο 14χρονος δεν ήταν 6-7-8, αλλά τρεις. «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα παραπάνω» λέει συμπληυρώνοντας πως «το κάναμε γιατί απειλήθηκε η οικογένειά μας, το σπίτι μας».

Μάλιστα λέει, «ναι, έχω ποινικό παρελθόν» υποστηρίζοντας, όμως, ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».