Θρίλερ με την επιχείρηση διάσωσης περιπατητή στην Κρήτη: Το Super Puma δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο
Επιχείρηση διάσωσης Κρήτη Super Puma

Ο τραυματισμός του περιπατητή σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Καταρράκτη του Αμπά, όπου σπεύσει και επιχειρούν συνολικά 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ αλλά και 12 άτομα της ΕΜΟΔΕ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης του 40χρονου από το Ηράκλειο που εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής 7/12 μέχρι και αυτή την ώρα το πρωί της Δευτέρας.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ελικόπτερο Super Puma έφτασε κοντά στο σημείο, όμως δεν κατάφερε να το προσεγγίσει, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή..

Πλέον η πυροσβεστική έχει ξεκινήσει την επιχείρηση διάσωσης του 40χρονου, που περιλαμβάνει την κατάβαση δεκάδων σημείων με τη χρήση σκοινιών.

Ο άνδρας εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη. Επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ λέγοντας ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ανέφερε και πόνο στις πλευρά.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ, δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, μια επιχείρηση με μεγάλο βαθμό δυσκολίας λόγω του δύσβατου της περιοχής. Ο 40χρονος είχε προλάβει να κατέβει από τον καταρράκτη του Αμπά, ύψους 145 μέτρων, και τραυματίστηκε στην πορεία προς τις Τρεις Εκκλησιές.
