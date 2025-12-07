Επιχείρηση διάσωσης 40χρονου στον καταρράκτη Αμπά στο Ηράκλειο
Επιχείρηση διάσωσης 40χρονου στον καταρράκτη Αμπά στο Ηράκλειο

Ο άντρας, κάλεσε τις Αρχές δηλώνοντας τραυματισμό στο πόδι, χωρίς δυνατότητα να συνεχίσει την κατάβαση του καταρράκτη στο φαράγγι

Επιχείρηση διάσωσης 40χρονου στον καταρράκτη Αμπά στο Ηράκλειο
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης 40χρονου άντρα στον καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο.

Ο άντρας, κάτοικος Ηρακλείου, κάλεσε τις Αρχές δηλώνοντας τραυματισμό στο πόδι, χωρίς δυνατότητα να συνεχίσει την κατάβαση του καταρράκτη στο φαράγγι. Ομάδα της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο και της ΕΜΟΔΕ έφτασαν στο σημείο όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς του τραυματισμένου ατόμου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε σημείο αρκετών δεκάδων μέτρων από την κορυφή του καταρράκτη, σε κατάσταση επικοινωνίας αλλά τραυματισμένος τόσο στο πόδι από την πτώση όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του. Αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια μεταφοράς του σε σημείο προς Τρεις Εκκλησίες, από όπου να μπορεί να παραληφθεί από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με αξιολόγηση του Συντονιστικού, πρόκειται για δύσκολη μεταφορά διότι απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ενώ θα χρειαστεί αρκετός χρόνος λόγω της μορφολογίας της περιοχής.
