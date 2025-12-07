Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του «43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας»
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 10:30 το πρωί

Σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, από τις 8 έως τις 10:30 το πρωί, λόγω διεξαγωγής του «43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας».

Για τις ανάγκες του αγώνα, θα γίνεται προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ροβέρτου Γκάλι σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Χατζηχρήστου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Γαλιβάλδη σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Ακαμάντος σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Στησικλέους σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού.
Αρακύνθου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Παναιτωλίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Φρυνίχου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Λυσικράτους σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Σέλλεϋ σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Τριπόδων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Πρυτανείου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.


Η Τροχαία έχει απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων «για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων».

