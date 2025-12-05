Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επτά άτομα για «φρουτάκια» και κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν και τρεις εργαζόμενοι
Κατάστημα όπου διεξάγονταν τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν επτά άτομα, ανάμεσα σε αυτά τρεις εργαζόμενοι (ο προσωρινά υπεύθυνος και δύο υπάλληλοι) και τέσσερις πελάτες, ενώ αναζητείται η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές (με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), ο κεντρικός server, μέσω του οποίου διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια, και το χρηματικό ποσό των 505 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
