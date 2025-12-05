Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επτά άτομα για «φρουτάκια» και κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φρουτάκια Τυχερά παιχνίδια

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επτά άτομα για «φρουτάκια» και κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν και τρεις εργαζόμενοι

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επτά άτομα για «φρουτάκια» και κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Κατάστημα όπου διεξάγονταν τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επτά άτομα, ανάμεσα σε αυτά τρεις εργαζόμενοι (ο προσωρινά υπεύθυνος και δύο υπάλληλοι) και τέσσερις πελάτες, ενώ αναζητείται η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές (με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), ο κεντρικός server, μέσω του οποίου διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια, και το χρηματικό ποσό των 505 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επτά άτομα για «φρουτάκια» και κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης