Δραματική διάσωση μητέρας και γιου μετά από φωτιά σε σπίτι στη Χίο, δείτε βίντεο
Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο καθώς είχαν εισπνεύσει καπνούς
Μάχη με τον χρόνο έδωσαν το πρωί της Παρασκευής πυροσβέστες στη Χίο προκειμένου να απεγκλωβίσουν μητέρα και γιο από σπίτι στο οποίο είχε εκδηλωθεί φωτιά στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Συκούσης
Οι δύο ένοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο μπαλκόνι για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς, που είχαν καλύψει το εσωτερικό του σπιτιού, τους οποίους είχαν ήδη εισπνεύσει.
Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με τέσσερα οχήματα και οκτώ άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο και να απεγκλωβίσουν εγκαίρως τη γυναίκα και τον ανήλικο γιο της.
Η φωτιά, τελικά, περιορίστηκε στον χώρο όπου εκδηλώθηκε αρχικά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της στο υπόλοιπο σπίτι και ελαχιστοποιώντας τις υλικές ζημιές.
Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Χίου, καθώς είχαν εισπνεύσει ποσότητα καπνού, οι ζωές τους, όμως, δεν διατρέχουν κίνδυνο.
Πηγή: politischios.gr
