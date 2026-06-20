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Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο, δύο τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο, δύο τραυματίες
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα φέρει ο συνοδηγός - Από το επιβατικό Ι.Χ. δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (20/6), στο Λουτράκι, στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστριας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα φέρει ο συνοδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του KorinthosTv.
Από το επιβατικό Ι.Χ. δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ένα δεύτερο ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τους τραυματίες διασώστες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Κορίνθου για ιατρικό έλεγχο.
Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα φέρει ο συνοδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του KorinthosTv.
Από το επιβατικό Ι.Χ. δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ένα δεύτερο ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τους τραυματίες διασώστες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Κορίνθου για ιατρικό έλεγχο.
Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα.
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