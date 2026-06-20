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«Greek freaks» από την Πάτρα: Μεγάλη επιτυχία στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της ISF
«Greek freaks» από την Πάτρα: Μεγάλη επιτυχία στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της ISF
Οι μαθητές εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους αυριανούς τελικούς με αντίπαλο την Κίνα, αφού προηγήθηκε ιδιαίτερα σημαντική διάκρισή της στον ημιτελικό, με νίκη επί της Τουρκίας, σημειώνοντας σκορ 71-59
Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της ISF διεκδικεί αύριο, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, η ελληνική σχολική ομάδα αγοριών, με εκπρόσωπο τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας.
Η ομάδα των μαθητώνεξασφάλισε το εισιτήριο για τους αυριανούς τελικούς με αντίπαλο την ομάδα της Κίνας, αφού προηγήθηκε ιδιαίτερα σημαντική διάκρισή της στον ημιτελικό, με νίκη επί της Τουρκίας, σημειώνοντας σκορ 71-59.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες, Παρασκευή, οι Έλληνες παίκτες είχαν επικρατήσει στον προημιτελικό με τη Ρουμανία, με σκορ 57-52. Ακολούθησε ο σημερινός ημιτελικός με την Τουρκία, την ώρα που η αντίπαλος στον τελικό, Κίνα αγωνίστηκε με τη Σερβία.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η πρόκριση της Ελλάδας στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και μία θέση ανάμεσα στις δύο κορυφαίες σχολικές ομάδες του κόσμου, αποτελεί μία τεράστια επιτυχία για την σχολική ομάδα μπάσκετ αγοριών.
Παράλληλα, η σχολική ομάδα κοριτσιών, με εκπρόσωπο τα Εκπαιδευτήρια Υπατία, συνεχίζει με αξιόλογη παρουσία τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αγωνιζόμενη σήμερα με την Αμερική για τις θέσεις 5–8 της τελικής κατάταξης.
Η μέχρι σήμερα πορεία και των δύο ελληνικών ομάδων αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον ελληνικό σχολικό αθλητισμό και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των μαθητών-αθλητών, των εκπαιδευτικών και των προπονητών που τους στηρίζουν.
Η ομάδα των μαθητώνεξασφάλισε το εισιτήριο για τους αυριανούς τελικούς με αντίπαλο την ομάδα της Κίνας, αφού προηγήθηκε ιδιαίτερα σημαντική διάκρισή της στον ημιτελικό, με νίκη επί της Τουρκίας, σημειώνοντας σκορ 71-59.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες, Παρασκευή, οι Έλληνες παίκτες είχαν επικρατήσει στον προημιτελικό με τη Ρουμανία, με σκορ 57-52. Ακολούθησε ο σημερινός ημιτελικός με την Τουρκία, την ώρα που η αντίπαλος στον τελικό, Κίνα αγωνίστηκε με τη Σερβία.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η πρόκριση της Ελλάδας στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και μία θέση ανάμεσα στις δύο κορυφαίες σχολικές ομάδες του κόσμου, αποτελεί μία τεράστια επιτυχία για την σχολική ομάδα μπάσκετ αγοριών.
Παράλληλα, η σχολική ομάδα κοριτσιών, με εκπρόσωπο τα Εκπαιδευτήρια Υπατία, συνεχίζει με αξιόλογη παρουσία τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αγωνιζόμενη σήμερα με την Αμερική για τις θέσεις 5–8 της τελικής κατάταξης.
Η μέχρι σήμερα πορεία και των δύο ελληνικών ομάδων αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον ελληνικό σχολικό αθλητισμό και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των μαθητών-αθλητών, των εκπαιδευτικών και των προπονητών που τους στηρίζουν.
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