Μυστήριο με νεκρό 70χρονο που εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου

Σύμφωνα με πληροφορίες τη σορό εντόπισαν παιδιά της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας