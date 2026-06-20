Μυστήριο με νεκρό 70χρονο που εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Νεκρός άνδρας Σορός

Μυστήριο με νεκρό 70χρονο που εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου

Σύμφωνα με πληροφορίες τη σορό εντόπισαν παιδιά της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας

Μυστήριο με νεκρό 70χρονο που εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου
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Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν παιδιά στην περιοχή του Αγγελόκαστρου Αγρινίου, όταν εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα στην είσοδο του χωριού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το sinidisi.gr, πρόκειται για έναν 70χρονο.  Μετά τον εντοπισμό της σορού, τα παιδιά φέρεται να σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του.

Μυστήριο με νεκρό 70χρονο που εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου


Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο.

Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα προχωρήσει στην προβλεπόμενη εξέταση, ενώ τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.
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