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Η στιγμή που αυτοκίνητο στην Ανάβυσσο φεύγει από την πορεία του και πέφτει σε ρεματιά, δείτε βίντεο
Η στιγμή που αυτοκίνητο στην Ανάβυσσο φεύγει από την πορεία του και πέφτει σε ρεματιά, δείτε βίντεο
«Πήγαινα προς την Ανάβυσσο και μου έφυγε το αυτοκίνητο», είπε η τραυματίας οδηγός
Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ανάβυσσο, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε σε ρεματιά ενώ η ίδια χρειάστηκε την συνδρομή των πυροσβεστών για να την απεγκλωβίσουν.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Παρασκευής, στη Λεωφόρο Αναβύσσου, μία γυναίκα οδηγεί το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητό της, χάνει τον έλεγχο, περνά στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει σε ρεματιά.
Διερχόμενοι οδηγοί σταματούν και ειδοποιούν τις αρχές. Στο σημείο φτάνουν άμεσα πυροσβέστες για να την απεγκλωβίσουν.
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Η οδηγός περιγράφει, μέσα από το ασθενοφόρο, πώς έγινε το ατύχημα.
«Πήγαινα προς την Ανάβυσσο και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είναι κι έτσι το αυτοκίνητο που φεύγει εύκολα», είπε η τραυματίας οδηγός στο Star. Η γυναίκα, ήταν τυχερή, καθώς φορούσε ζώνη ασφαλείας. Πολύ γρήγορα στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι την απεγκλώβισαν.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, κυρίως στον αυχένα και στα χέρια.
«Τη βγάλαμε έξω, τη βοηθήσαμε, της δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, καθώς ήταν εγκλωβισμένη», λέει διασώστης.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις επτά το απόγευμα της Παρασκευής, στη Λεωφόρο Αναβύσσου, μία γυναίκα οδηγεί το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητό της, χάνει τον έλεγχο, περνά στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει σε ρεματιά.
Διερχόμενοι οδηγοί σταματούν και ειδοποιούν τις αρχές. Στο σημείο φτάνουν άμεσα πυροσβέστες για να την απεγκλωβίσουν.
Η οδηγός περιγράφει, μέσα από το ασθενοφόρο, πώς έγινε το ατύχημα.
«Mου έφυγε το αμάξι» λέει η οδηγός
«Πήγαινα προς την Ανάβυσσο και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είναι κι έτσι το αυτοκίνητο που φεύγει εύκολα», είπε η τραυματίας οδηγός στο Star. Η γυναίκα, ήταν τυχερή, καθώς φορούσε ζώνη ασφαλείας. Πολύ γρήγορα στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι την απεγκλώβισαν.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, κυρίως στον αυχένα και στα χέρια.
«Τη βγάλαμε έξω, τη βοηθήσαμε, της δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Χρειάστηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, καθώς ήταν εγκλωβισμένη», λέει διασώστης.
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