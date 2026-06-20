Αγριογούρουνα κάνουν «βόλτα» δίπλα από πάρκο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αγριογούρουνα

Αγριογούρουνα κάνουν «βόλτα» δίπλα από πάρκο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περίοικους

Αγριογούρουνα κάνουν «βόλτα» δίπλα από πάρκο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Την επανεμφάνισή τους έκαναν τα αγριογούρουνα στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Πανόραμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του voria.gr, μία οικογένεια με δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τέσσερα μικρά εθεάθη να περνά δίπλα από το πάρκο του Γαλανού, την ώρα που στο σημείο έπαιζαν παιδιά.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περίοικους, οι οποίοι στην αρχή πίστεψαν πως επρόκειτο για σκύλους. Αν και οι ίδιοι δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, τα ζώα φάνηκαν να φεύγουν έντρομα και γρήγορα από το σημείο.

Αγριογούρουνα βολτάρουν στο Πανόραμα

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