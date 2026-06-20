Πολύ υψηλή φωτοπροστασία, ενίσχυση του skin barrier και υψηλή ανεκτικότητα για καθημερινή χρήση, κάθε εποχή του χρόνου, από τη νέα Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50
Αγριογούρουνα κάνουν «βόλτα» δίπλα από πάρκο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Αγριογούρουνα κάνουν «βόλτα» δίπλα από πάρκο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περίοικους
Την επανεμφάνισή τους έκαναν τα αγριογούρουνα στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Πανόραμα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του voria.gr, μία οικογένεια με δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τέσσερα μικρά εθεάθη να περνά δίπλα από το πάρκο του Γαλανού, την ώρα που στο σημείο έπαιζαν παιδιά.
Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περίοικους, οι οποίοι στην αρχή πίστεψαν πως επρόκειτο για σκύλους. Αν και οι ίδιοι δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, τα ζώα φάνηκαν να φεύγουν έντρομα και γρήγορα από το σημείο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του voria.gr, μία οικογένεια με δύο μεγάλα αγριογούρουνα και τέσσερα μικρά εθεάθη να περνά δίπλα από το πάρκο του Γαλανού, την ώρα που στο σημείο έπαιζαν παιδιά.
Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στους περίοικους, οι οποίοι στην αρχή πίστεψαν πως επρόκειτο για σκύλους. Αν και οι ίδιοι δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, τα ζώα φάνηκαν να φεύγουν έντρομα και γρήγορα από το σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα