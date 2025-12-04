Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία σήμερα στην Αττική και σε πολλούς δήμους, τι θα ισχύσει για τις δημόσιες υπηρεσίες, συστάσεις για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Μαθήματα με τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία κλείσουν - Τα ταξί, έπειτα από τρεις ημέρες, θα κυκλοφορούν κανονικά - Τι θα γίνει με τα ντελίβερι, η οδηγία για το Δημόσιο και η πρόγνωση του καιρού