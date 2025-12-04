Κακοκαιρία «Byron»: Έκκληση Κεφαλογιάννη στους πολίτες για αυξημένη προσοχή το επόμενο διήμερο

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας





Στη σύσκεψη ζητήθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.







Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:



-Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.



-Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.



Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Πριν λίγο συγκάλεσα ευρεία διυπουργική σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα υπουργεία, Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων ανά περιοχή.



Η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας. Θερμά παρακαλώ όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.



Άμεση επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙΚ Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι περιφερειάρχες βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το ΕΣΚΕΔΙΚ, ώστε όπου εμφανίζονται τοπικά φαινόμενα να ενημερώνουν άμεσα και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.



Για το επόμενο διήμερο ζητώ αυξημένη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, προκειμένου να διασφαλίσουμε όλοι μαζί την ασφάλειά μας».