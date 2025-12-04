Κανονικά θα κυκλοφορήσουν αύριο τα ταξί στην Αττική - Αναστέλλεται η 24ωρη παράταση της απεργίας
Κανονικά θα κυκλοφορήσουν αύριο τα ταξί στην Αττική - Αναστέλλεται η 24ωρη παράταση της απεργίας

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ

Κανονικά θα κυκλοφορήσουν αύριο τα ταξί στην Αττική - Αναστέλλεται η 24ωρη παράταση της απεργίας
Κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα ταξί στην Αττική από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής, όταν και θα έχει λήξει η απεργία τους.

Αρχικά ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί είχαν αποφασίσει την παράτασή της για άλλες 24 ώρες, ωστόσο, τελικά, θα βγουν στους δρόμους για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό εν μέσω κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του Σ.Α.Τ.Α.

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».
