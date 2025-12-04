Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι σε χωριό στο Γύθειο, οι κάτοικοι έσπευσαν στους πάνω ορόφους για να σωθούν, δείτε βίντεο
Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι σε χωριό στο Γύθειο, οι κάτοικοι έσπευσαν στους πάνω ορόφους για να σωθούν, δείτε βίντεο

Σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού λόγω της κακοκαιρίας

Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι σε χωριό στο Γύθειο, οι κάτοικοι έσπευσαν στους πάνω ορόφους για να σωθούν, δείτε βίντεο
Φρίξος Δρακοντίδης
Δύσκολες είναι οι ώρες στο χωριό Πλάτανος στο Γύθειο μια περιοχή για την οποία το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112.

Σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού λόγω της κακοκαιρίας.

Οι κάτοικοι μιλούν για «βιβλική καταστροφή», καθώς μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν καταφύγει στους Α’ ορόφους των σπιτιών τους για να σωθούν.

Χωριό Πλάτανος στο Γύθειο


Μιλούν για σπίτια πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι του ισογείου, καλλιέργειες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα παρασυρμένα από τα ορμητικά νερά, ακόμα και ζώα που χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας από το ποτάμι της λάσπης και των φερτών υλικών.

Πλημμύρα στο χωριό Πλάτανος στο Γύθειο


Οι κάτοικοι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, περιμένουν τους διασώστες να προσεγγίσουν με βάρκες καθώς πολλοί δεν έχουν ρεύμα, νερό ή τρόπο επικοινωνίας με το χωριό να είναι ουσιαστικά αποκομμένο.


Φρίξος Δρακοντίδης

