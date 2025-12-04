Δυνατές βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία, πλημμύρες στη Ζάκυνθο, μηνύματα 112 για Μάνη, Πιερία και Ευρώτα - Live η πορεία της κακοκαιρίας Byron
Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας - Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Σε εννέα περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, ο κρατικός συναγερμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Προβλήματα στα δυτικά, περιοχές που πλήττει ήδη, έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για τη Λακωνία και την Πιερία εκδόθηκε 112 ενώ στη Ζάκυνθο έχει πλημμύρες.
🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

🆘 Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην #Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη ΖάκυνθοΣύμφωνα με το imerazante, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.
Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης, σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.
Δύσκολες είναι οι ώρες στο χωριό Πλάτανος στο Γύθειο μια περιοχή για την οποία το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112.
Ποτάμια λάσπης οι δρόμοι σε χωριό στο Γύθειο
Οι κάτοικοι μιλούν για «βιβλική καταστροφή», καθώς μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να έχουν καταφύγει στους Α’ ορόφους των σπιτιών τους για να σωθούν.
Μιλούν για σπίτια πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι του ισογείου, καλλιέργειες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα παρασυρμένα από τα ορμητικά νερά, ακόμα και ζώα που χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας από το ποτάμι της λάσπης και των φερτών υλικών.
Οι κάτοικοι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, περιμένουν τους διασώστες να προσεγγίσουν με βάρκες καθώς πολλοί δεν έχουν ρεύμα, νερό ή τρόπο επικοινωνίας με το χωριό να είναι ουσιαστικά αποκομμένο.
Την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολείων στη Ρόδο ενόψει της κακοκαιρίας «BYRON» που αναμένεται να επηρεάσει το νησί αποφάσισε για την Παρασκευή (5/12) ο Δήμος.
Κλειστά σχολεία αύριο (5/12) λόγω κακοκαιρίας
Ειδικότερα, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του Δήμου Ρόδου κατά την Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Ο Δήμος Θήρας αποφάσισε επίσης την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων. Με απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου «λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών».
Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο
Ο Δήμος Τήλου ενημέρωσε τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη
Λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.
Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Κλειστά τα σχολεία και στο Καστελόριζο
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ο Δήμαρχος Καστελλορίζου, κ. Νίκος Ασβέστης, απευθύνει επίσης έκκληση προς όλους τους δημότες και τους αλιείς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, για τη δική τους ασφάλεια.
Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει την Κρήτη τις τελευταίες ώρες και στο Ηράκλειο έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα.
Βούλιαξε αυτοκίνητο στην Κρήτη
Ένα αυτοκίνητο μάλιστα «βούλιαξε» όταν υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Φωτάκη, κάθετη της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το σταθμευμένο όχημα καρφώθηκε αρχικά μέσα στη λακκούβα που δημιουργήθηκε και έπειτα κατέρρευσε πλήρως.
Στο οικόπεδο στα όρια του οποίου είχε σταθμεύσει ο οδηγός το αυτοκίνητό του, γίνονται εργασίες θεμελίωσης και οι απαραίτητες τομές φτάνουν στα όρια του δρόμου.
Το οικόπεδο ήταν περιφραγμένο, και για κάποιες ώρες το αυτοκίνητο παρέμεινε κολλημένο πάνω στην περίφραξη από λαμαρίνες, ωστόσο λίγο αργότερα και ενώ ακόμη δεν είχε απομακρυνθεί από το σημείο, υποχώρησε και η περίφραξη με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο σκαμμένο οικόπεδο που από την αδιάκοπη βραδινή βροχή έχει μετατραπεί σε λίμνη.
Δείτε φωτογραφίες:
Η ισχυρή βροχή, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε σε κατάρρευση μέρους οικοδομής στην οδό Σάκη Καράγιωργα, κοντά στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τα υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το βίντεο και τις εικόνες που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα κυριολεκτικά από τύχη, καθώς ουδείς διερχόμενος πέρασε από το σημείο, γιατί αλλιώς, δύσκολα θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα...
Κατέρρευσε τμήμα οικοδομής από την κακοκαιρία στο Ηράκλειο
Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς μεγάλες πέτρες και μπάζα κάλυψαν ολόκληρο το πλάτος του δρόμου, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.
Παράλληλα, σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα, υποχώρησε τμήμα της οδού Φωτάκη, όπου ένα αυτοκίνητο, όπως έγραψε νωρίτερα το Neakriti.gr βρέθηκε παγιδευμένο μέσα σε σκαμμένο οικόπεδο στο οποίο φαίνεται πως είχαν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης νέου κτιρίου.
Η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε καθίζηση του εδάφους, με αποτέλεσμα την αιφνίδια πτώση του οχήματος στον κρατήρα.
Προβλήματα και στο Λασίθι από την κακοκαιρίαΈντονη ήταν η βροχή το βράδυ και στην περιοχή Φέρμα στο Λασίθι.
Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και οι περισσότεροι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, αφού η ΕΜΥ πριν λίγη ώρα επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο.
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.
Σφοδρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας αναμένονται τις επόμενες ώρες, με την κακοκαιρία να «χτυπά» την Αττική το μεσημέρι. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, ενώ οι αρχές ενεργοποίησαν πριν από λίγο το 112 στη Μάνη για την άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση κινδύνου.
Δείτε live χάρτη: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες
Η κακοκαιρία «BYRON» πλήττει ήδη το 60% της ελληνικής επικράτειας, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.
Κακαιρία Byron: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 2 «κόκκινες» ζώνες κινδύνου
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, η σημερινή ημέρα κυλά με σχετικά ήπιες και συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, όμως από το απόγευμα και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση των φαινομένων, με έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.
Έχουν εντοπιστεί δύο βασικές ζώνες επικινδυνότητας, όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες πρόγνωσης:
Πρώτη ζώνη: Χαλκιδική, Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Αττική και Βοιωτία.
Δεύτερη ζώνη: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες και νότια Κρήτη.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια προάστια.
