Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου): Σημαντικά βήματα από τη ΔΥΠΑ με στοχευμένα προγράμματα και εκατοντάδες δράσεις

- Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 1.000 ΑμεΑ στους δήμους (2024)Η επιτυχία του οδήγησε σε διπλασιασμό:2.000 θέσεις, προϋπολογισμός 27 εκατ. ευρώ.Ήδη, το 2025, έχουν καταγραφεί 1.778 προσλήψεις, ενώ έχουν δρομολογηθεί επιπλέον 500 νέες θέσεις για 'Ατομα με Αναπηρία στους δήμους όλης της χώρας το 2ο τρίμηνο του 2026.Στήριξη δεξιοτήτων - όχι μόνο θέσεων εργασίαςΗ ένταξη δεν εξαρτάται μόνο από τις θέσεις, αλλά και από τις δυνατότητες των ίδιων των ανθρώπων:- Εκπαίδευση εργασιακών συμβούλων σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.- Ομάδες Συμβουλευτικής Ανέργων ΑμεΑ, με δύο συναντήσεις τον μήνα, που παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη, ενδυνάμωση, προετοιμασία συνέντευξης και επαγγελματικό προσανατολισμό.Συμμαχίες για μια κοινωνία δικαιωμάτωνΗ ΔΥΠΑ υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια μια στρατηγική εξωστρέφειας, που έχει ως στόχο όχι μόνο τη στήριξη των ΑμεΑ, αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας ισότητας και σεβασμού.- Με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας για την εργασιακή ένταξη κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας.- Με το Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» για κοινές δράσεις σχετικά με νοητική αναπηρία και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.Ψηφιακή προσβασιμότητα χωρίς εμπόδιαΗ ΔΥΠΑ δημιούργησε την πρώτη πλατφόρμα WCAG 2.1 AAA στην Ελλάδα: prosvasis.dypa.gov.gr. Μια καινοτόμα, πραγματικά συμπεριληπτική ψηφιακή πύλη.Ο κοινωνικός τουρισμός και τα κατασκηνωτικά προγράμματα με αυξημένη μοριοδότηση για ΑμεΑ στηρίζουν κάθε χρόνο χιλιάδες οικογένειες, ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή και την ποιότητα ζωής.2026: Νέα, πιο στοχευμένα προγράμματαΗ νέα χρονιά φέρνει ενίσχυση και επέκταση της προσπάθειας:- Πρόγραμμα για ανέργους 30+ ευπαθών ομάδωνΣυνολική ωφέλεια: 3.040 άτομα, εκ των οποίων 553 ΑμεΑ.- Πρόγραμμα για ηλικίες 18-29 ετώνΑφορά 370 ωφελούμενους, εκ των οποίων 90 ΑμεΑ.Σε αμφότερα προγράμματα, η επιχορήγηση για τα ΑμεΑ φτάνει τα 1.000 ευρώ/μήνα για 18 μήνες, εξασφαλίζοντας βιώσιμες θέσεις εργασίας και ουσιαστική στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.Για τη ΔΥΠΑ, το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία στη ζωή, στην εργασία και στην αξιοπρέπεια δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση. Είναι αξιακός πυρήνας της αποστολής μας.Το 2026 συνεχίζουμε να επενδύουμε:- σε πολιτικές ίσων ευκαιριών,- στο ανθρώπινο πρόσωπο του κράτους,- σε δράσεις που δίνουν πραγματικό νόημα στον όρο «συμπερίληψη».Με συνέπεια, σχέδιο και σεβασμό, εργαζόμαστε για μια κοινωνία:- που βλέπει,- που ακούει,- που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους της.Μια κοινωνία που κανέναν δεν αφήνει πίσω.Μια κοινωνία που προχωράει μαζί.* Η Γιάννα Χορμόβα είναι Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ