Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου): Σημαντικά βήματα από τη ΔΥΠΑ με στοχευμένα προγράμματα και εκατοντάδες δράσεις
Άρθρο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα: «Η δέσμευση της ΔΥΠΑ για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς παραμένει σταθερή»
«Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, θεσπισμένη από τον ΟΗΕ το 1992, δεν είναι απλώς μια τυπική επέτειος, αλλά μια ισχυρή υπενθύμιση του βαθμού ανθρωπιάς και πολιτισμού μας, της ευθύνης μας να διασφαλίζουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει χώρο, φωνή και προοπτική μέσα στην κοινωνία», τονίζει σήμερα η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρει:
«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ευθύνη να οικοδομήσουμε μια κοινωνία ισότητας, συμπερίληψης και αλληλεγγύης είναι κοινή. Μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως δυσκολιών, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να συμμετέχει ισότιμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή».
Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών απασχόλησης - όχι θεωρητικών δεσμεύσεων, αλλά απτών αποτελεσμάτων. Αυτό υπηρετούμε καθημερινά, με συνέπεια και πράξεις.
Προγράμματα με ουσιαστικό αντίκτυπο
Τα τελευταία χρόνια, η ΔΥΠΑ υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα που ανοίγουν νέους δρόμους για την απασχόληση των ΑμεΑ:
- Πρόγραμμα επιχορήγησης 10.000 ανέργων ευάλωτων ομάδων
Προϋπολογισμός 112 εκατ. ευρώ, παραμένει ανοιχτό και το 2025.
568 προσλήψεις ΑμεΑ μέχρι σήμερα, απόδειξη ότι η αγορά εργασίας ανταποκρίνεται.
Το 2026 συνεχίζουμε να επενδύουμε:
- σε πολιτικές ίσων ευκαιριών,
- στο ανθρώπινο πρόσωπο του κράτους,
- σε δράσεις που δίνουν πραγματικό νόημα στον όρο «συμπερίληψη».
Με συνέπεια, σχέδιο και σεβασμό, εργαζόμαστε για μια κοινωνία:
- που βλέπει,
- που ακούει,
- που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους της.
Μια κοινωνία που κανέναν δεν αφήνει πίσω.
Μια κοινωνία που προχωράει μαζί.
