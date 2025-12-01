Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για χρήση καπνογόνων σε αγώνα ποδοσφαίρου στο Λουτράκι
Ο ένας ανήλικος είχε στην κατοχή του πέντε καπνογόνα, τα οποία, είχε κρύψει νωρίτερα ο άλλος ανήλικος προκειμένου να τα μεταφέρουν στην κερκίδα
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων για χρήση καπνογόνων κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στο δημοτικό γήπεδο Λουτρακίου προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας εντός του γηπέδου, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς δύο ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας είχε στην κατοχή του πέντε καπνογόνα, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε κρύψει νωρίτερα ο άλλος ανήλικος προκειμένου να τα μεταφέρουν στην κερκίδα.
Κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, για την πρόληψη και την καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους, αλλά και για παραμέληση της εποπτείας τους ανηλίκων.
Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.
Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.
