Άνοιξαν οι αιτήσεις για την εσωτερική κινητικότητα των φοιτητών
Από 1η έως 4 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2025-26
Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας, οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), από τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.
Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,
Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV,
Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο Α.Ε.Ι.
Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά δύνανται να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση τους αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών).
Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις συνημμένες Υπουργικές Αποφάσεις.
1. Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ΕΔΩ.
Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικάΗ ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα, με ευθύνη του αιτούντα:
Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,
Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV,
Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο Α.Ε.Ι.
Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά δύνανται να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση τους αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών).
Η διαδικασίαΗ αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ΕΔΩ.
Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις συνημμένες Υπουργικές Αποφάσεις.
1. Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ΕΔΩ.
