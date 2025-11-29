Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Σοβαρά προβλήματα στη Θάσο από την κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες, καθιζήσεις και αυτοκίνητα παρασυρμένα από τα νερά
Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν Παναγία και Ποταμιά - Ζημιές σε δρόμους και σπίτια - Έκκληση του δημάρχου στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω πιθανής συνέχειας των φαινομένων
Δρόμοι άνοιξαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και σπίτια πλημμύρισαν, χθες, στη Θάσο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία Adel.
Ειδικότερα, στις κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς, τη νύχτα και μέσα σε λίγες ώρες η συσσωρευμένη ποσότητα νερού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Η ορμή των νερών προκάλεσε καθιζήσεις και «ξήλωσε» τμήματα δρόμων μέσα στην Ποταμιά, ενώ πολλά ισόγεια σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν.
Η δυνατή ροή του νερού παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα νερά ωστόσο απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 5 κλήσεις για απάντληση υδάτων.
Ο δήμαρχος της Θάσου απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
