Σοβαρά προβλήματα στη Θάσο από την κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες, καθιζήσεις και αυτοκίνητα παρασυρμένα από τα νερά
Σοβαρά προβλήματα στη Θάσο από την κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες, καθιζήσεις και αυτοκίνητα παρασυρμένα από τα νερά

Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν Παναγία και Ποταμιά - Ζημιές σε δρόμους και σπίτια - Έκκληση του δημάρχου στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις λόγω πιθανής συνέχειας των φαινομένων

Δρόμοι άνοιξαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και σπίτια πλημμύρισαν, χθες, στη Θάσο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία Adel.

Ειδικότερα, στις κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς, τη νύχτα και μέσα σε λίγες ώρες η συσσωρευμένη ποσότητα νερού προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Η ορμή των νερών προκάλεσε καθιζήσεις και «ξήλωσε» τμήματα δρόμων μέσα στην Ποταμιά, ενώ πολλά ισόγεια σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν.

Καταστροφές στη Θάσο από τις έντονες βροχοπτώσεις





Η δυνατή ροή του νερού παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα νερά ωστόσο απεγκλωβίστηκε γρήγορα. Η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 5 κλήσεις για απάντληση υδάτων.




Ο δήμαρχος της Θάσου απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

