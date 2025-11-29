Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Αν. Αιγαίο - 127 κλήσεις στην Πυροσβεστική από χθες στην Αττική

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Θερμοκρασία: Από 8 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τις πρωινές ώρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, σποραδικές καταιγίδες.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Στο Ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.