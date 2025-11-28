Γεωργιάδης: Τα μέτρα για το Clawback αποδίδουν, μηδενίστηκε τον Αύγουστο για τα διαγνωστικά κέντρα

«Ακούτε συχνά τις φασαρίες των εκπροσώπων των διαγνωστικών για το υπέρογκο clawback, αλλά αυτές οι διαμαρτυρίες πλέον αναφέρονται στα υπέρογκα συσωρευμένα χρέη του παρελθόντος, πριν καν εγώ αναλάβω την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνοντας ότι η κυριότερη αιτία αυτών των χρεών ήταν οι αποφάσεις του Παύλου Πολάκη τον Νοεμβρίου του 2016.



Ο κ. Γεωργιάδης εκτιμά επίσης ότι λόγω του μηδενικού clawback του Αυγούστου αρκετοί αδιάθετοι πόροι μεταφέρθηκαν στον Σεπτέμβριο, στον οποίο θα συμψηφιστούν ρίχνοντας το clawback και του Σεπτεμβρίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πλησίον του 20%.





Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα του Αυγούστου 2025, τα οποία επιβεβαιώνουν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στη συγκράτηση της δαπάνης για τις Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων. Το ποσοστό clawback διαμορφώθηκε στο 0% (μηδέν) σχεδόν σε όλες τις υποκατηγορίες,… pic.twitter.com/xSG9rwpYNp — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 28, 2025