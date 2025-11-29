Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Μετρό σήμερα (29/11): Τι ώρα σταματάνε τα δρομολόγια λόγω στάσης εργασίας - Χειρόφρενο και στον ΗΣΑΠ
Η κινητοποίηση είναι αποτέλεσμα του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε επισκευαστική βάση του Πειραιά
Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ σήμερα (28/11), με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα δρομολόγια σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.
Αναλυτικά, σήμερα 29 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί ως τις 14:00 το μεσημέρι, λόγω της στάσης εργασίας που κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ.
Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):
από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,
από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,
από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,
από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49,
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,
