Μετρό σήμερα (29/11): Τι ώρα σταματάνε τα δρομολόγια λόγω στάσης εργασίας - Χειρόφρενο και στον ΗΣΑΠ

σήμερα

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.Γραμμή 7:ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.Γραμμή 6:ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.