Χωρίς νερό μέχρι αύριο το Ρέθυμνο λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο
Η βλάβη εντοπίστηκε στο ταχυδιυλιστήριο της Στραγγιστικής Δεξαμενής Δραμίων και συνεργεία εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση της υδροδότησης
Η πόλη του Ρεθύμνου βρίσκεται χωρίς νερό μετά από προσωρινή διακοπή της υδροδότησης λόγω βλάβης στο Ταχυδιυλιστήριο Δραμίων.
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημερώνει τους κατοίκους του Ρεθύμνου, ότι λόγω σοβαρής βλάβης στο ταχυδιυλιστήριο της Στραγγιστικής Δεξαμενής Δραμίων, έχει προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην πόλη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως αύριο, 29 Νοεμβρίου 2025, οπότε και προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.
Τα συνεργεία του Ο.Α.Κ. εργάζονται ήδη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα η βλάβη και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η υδροδότηση - και για το λόγο αυτό ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή, όπως την χαρακτηρίζει, αυτή αναστάτωση.
