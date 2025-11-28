Η στιγμή που η Πυροσβεστική απεγκλωβίζει δύο ηλικιωμένους μετά από φωτιά σε σπίτι στο Περιστέρι - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Περιστέρι Φωτιά Πυροσβεστική Άπεγκλωβισμός Ηλικιωμένοι

Η στιγμή που η Πυροσβεστική απεγκλωβίζει δύο ηλικιωμένους μετά από φωτιά σε σπίτι στο Περιστέρι - Δείτε βίντεο

Κάποιοι ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους και βγήκαν στα μπαλκόνια για να πάρουν αέρα - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Η στιγμή που η Πυροσβεστική απεγκλωβίζει δύο ηλικιωμένους μετά από φωτιά σε σπίτι στο Περιστέρι - Δείτε βίντεο
Οι αγωνιώδεις στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/11), όταν και ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων, αποτυπώνονται σε βίντεο.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη μία τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Οίτης, και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ, καθώς όλοι οι ένοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους.

Δείτε το βίντεο του απεγκλωβισμού των δύο ηλικιωμένων από την Πυροσβεστική:


Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και όλο το ακίνητο «πνίγηκε» στον καπνό, με κάποιους ένοικους να εγκλωβίζονται στα διαμερίσματά τους και να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να πάρουν αέρα.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που πυροσβέστες έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, άλλοι συνάδελφοί τους ανέβηκαν με την επεκτεινόμενη κλίμακα στους ορόφους και απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένους.

Στον όροφο, όπου μαινόταν η φωτιά διαμένει και μια κατάκοιτη γυναίκα, με τους πυροσβέστες να «ορμούν» στο σπίτι της από το μπαλκόνι για να διασφαλίσουν ότι είναι καλά, ενώ παρέμειναν μαζί της μέχρι την οριστική κατάσβεση.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν πολύ σοβαρές καταστροφές στο διαμέρισμα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν κινδύνεψαν άνθρωποι ούτε καταγράφηκαν τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις δύο τα ξημερώματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης