Η στιγμή που η Πυροσβεστική απεγκλωβίζει δύο ηλικιωμένους μετά από φωτιά σε σπίτι στο Περιστέρι - Δείτε βίντεο
Η στιγμή που η Πυροσβεστική απεγκλωβίζει δύο ηλικιωμένους μετά από φωτιά σε σπίτι στο Περιστέρι - Δείτε βίντεο
Κάποιοι ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους και βγήκαν στα μπαλκόνια για να πάρουν αέρα - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Οι αγωνιώδεις στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/11), όταν και ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων, αποτυπώνονται σε βίντεο.
Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη μία τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Οίτης, και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ, καθώς όλοι οι ένοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους.
Δείτε το βίντεο του απεγκλωβισμού των δύο ηλικιωμένων από την Πυροσβεστική:
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και όλο το ακίνητο «πνίγηκε» στον καπνό, με κάποιους ένοικους να εγκλωβίζονται στα διαμερίσματά τους και να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να πάρουν αέρα.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που πυροσβέστες έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, άλλοι συνάδελφοί τους ανέβηκαν με την επεκτεινόμενη κλίμακα στους ορόφους και απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένους.
Στον όροφο, όπου μαινόταν η φωτιά διαμένει και μια κατάκοιτη γυναίκα, με τους πυροσβέστες να «ορμούν» στο σπίτι της από το μπαλκόνι για να διασφαλίσουν ότι είναι καλά, ενώ παρέμειναν μαζί της μέχρι την οριστική κατάσβεση.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν πολύ σοβαρές καταστροφές στο διαμέρισμα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν κινδύνεψαν άνθρωποι ούτε καταγράφηκαν τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις δύο τα ξημερώματα.
Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη μία τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Οίτης, και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ, καθώς όλοι οι ένοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους.
Δείτε το βίντεο του απεγκλωβισμού των δύο ηλικιωμένων από την Πυροσβεστική:
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και όλο το ακίνητο «πνίγηκε» στον καπνό, με κάποιους ένοικους να εγκλωβίζονται στα διαμερίσματά τους και να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να πάρουν αέρα.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που πυροσβέστες έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, άλλοι συνάδελφοί τους ανέβηκαν με την επεκτεινόμενη κλίμακα στους ορόφους και απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένους.
Στον όροφο, όπου μαινόταν η φωτιά διαμένει και μια κατάκοιτη γυναίκα, με τους πυροσβέστες να «ορμούν» στο σπίτι της από το μπαλκόνι για να διασφαλίσουν ότι είναι καλά, ενώ παρέμειναν μαζί της μέχρι την οριστική κατάσβεση.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν πολύ σοβαρές καταστροφές στο διαμέρισμα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν κινδύνεψαν άνθρωποι ούτε καταγράφηκαν τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις δύο τα ξημερώματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα